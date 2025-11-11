MOSTRA REGIONALE CAPRA OROBICA, CASARGO PRESENTA L’EDIZIONE 2025

CASARGO – Riunione esecutiva in vista della 34ª edizione della Mostra regionale della Capra Orobica, che si svolgerà a Casargo nel terzo weekend di novembre, periodo tradizionalmente legato a San Martino, quando in passato si firmavano i contratti agricoli e d’alpeggio.

Il sindaco Antonio Pasquini ha illustrato il programma, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni, sponsor e volontari: “La festa vive grazie al lavoro e alla passione di tutti: allevatori, volontari e sostenitori che ogni anno contribuiscono a mantenere viva la tradizione”.

Un programma ricco di iniziative

L’evento coinvolgerà il paese con attività per famiglie, degustazioni e momenti di tradizione:

–Laboratori didattici per bambini presso l’oratorio di Casargo

-Rappresentazione delle antiche tecniche di essiccazione e battitura delle castagne

-Santa Messa alle 18

–Degustazione gratuita di prodotti a km 0

–Cena conviviale del “Cavrer” il sabato sera

Una novità di questa edizione sarà la collaborazione con il Gruppo Astrofili della Valsassina, che dal venerdì sera proporrà un’osservazione guidata del cielo con particolare attenzione alla costellazione del Capricorno.

Tradizione e riconoscimenti

Domenica, al termine della sfilata e della premiazione delle capre orobiche, si terrà anche una rassegna delle vacche Bruna Alpina Originale, in continuità con l’obiettivo di valorizzare le razze autoctone e il patrimonio agricolo locale.

La capra orobica è fortemente legata a Casargo: qui fu identificata e studiata dal professor Gallarati Scotti, ricordato con una targa commemorativa.

Durante la manifestazione sarà distribuito un calendario omaggio a tutti i visitatori. Quest’anno, gli allevatori partecipanti riceveranno un premio speciale, come segno di riconoscenza per l’impegno, la dedizione e la passione con cui contribuiscono a mantenere viva la razza orobica. È inoltre previsto un riconoscimento alla coppia proveniente da più lontano, simbolo dell’ospitalità e dell’autenticità che contraddistinguono Casargo e la sua mostra.

Grazie anche al comune di Margno, saranno disponibili parcheggi e bus navetta gratuiti per tutta la durata dell’evento.

Pasquini ha ringraziato gli enti istituzionali (Regione Lombardia, Camera di Commercio, Comunità Montana, la banca) e gli oltre 120 sponsor privati che sostengono la manifestazione.

“La festa la facciamo con gli allevatori della capra orobica. L’obiettivo è mantenere il carattere tradizionale e l’autenticità che da sempre contraddistinguono questa rassegna” ha ricordato infine Martino Colombo, primo cittadino di Pagnona e tra i promotori storici della manifestazione.

C.A.M.