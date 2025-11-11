OGGI L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ MONTANA: I TEMI ALL’ORDINE DEL GIORNO

BARZIO – L’assemblea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera si terrà nella sede istituzionale di Barzio, in via Fornace Merlo n. 2, oggi 11 novembre alle 18.30. Sono invitati come sempre i rappresentanti dei Comuni membri, tra Valsassina e sponda orientale del Lario.

Tra gli argomenti di maggiore rilievo, oltre all’iter relativo al bilancio e alle sue modifiche, vi è la strategia locale per lo sviluppo sostenibile delle aree montane e dei comprensori turistici della Valsassina, in particolare sulla base delle disposizioni regionali e dell’accordo di delega attuativo, oltre all’aggiornamento del DUP – Documento unico di programmazione.

Ordine del giorno

L’odg dell’assemblea comprende:

Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente

Comunicazione e ratifica di varie deliberazioni della Giunta Esecutiva su variazioni di bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (numeri 122, 123, 142, 143)

Variazione n.7 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027

Approvazione accordo attuativo di delega per il Patto territoriale e strategia locale di sviluppo integrato e sostenibile per la Valsassina e i comprensori sciistici/escursionistici (Piani di Bobbio-Valtorta e Artavaggio) , secondo normativa regionale di riferimento

Presentazione dello schema del Bilancio di Previsione Finanziario e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026-2028.

