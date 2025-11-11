SMOTTAMENTO A PORTONE, L’ASSESSORE: “STRADA RIAPERTA ENTRO IL WEEKEND”

PARLASCO – Novità sullo smottamento di mercoledì 5 in località Portone, tra Taceno e Bellano, che ha reso necessaria la chiusura di un tratto della SP 62. Dopo le prime operazioni di messa in sicurezza, arrivano aggiornamenti direttamente dal vicepresidente della Provincia di Lecco, Mattia Micheli: “I lavori stanno procedendo bene. Al momento la conclusione è prevista entro il fine settimana,” ha dichiarato Micheli, confermando l’impegno delle squadre operative sul posto.

Il vicepresidente ha inoltre annunciato un intervento fondamentale per la stabilizzazione della parete rocciosa: “Si stanno stendendo reti paramassi per mettere in sicurezza l’area dello smottamento, ancora interessata da residui pericolosi”.

RedViab