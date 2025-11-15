CALCIO, SECONDA CATEGORIA: DOMANI CORTENOVA ATTESO DALLA POL. 2001

CORTENOVA – Sfida importante in vista per il Cortenova, che domani sarà impegnato nella delicata trasferta per la decima giornata di campionato contro la Polisportiva 2001, formazione in grande forma e protagonista finora di una serie positiva di risultati in campionato.

A presentare la partita è mister Andrea Tantardini, che a Valsassinanews ha dichiarato: “Domani ci aspetta una bellissima sfida: incontriamo la Pol. 2001, squadra allenata bene, molto fisica e che sta attraversando un bellissimo momento. Arrivano da quattro vittorie consecutive e anche le sfide dell’anno scorso sono terminate 1-0, con una vittoria per parte, quindi partite combattute fino al 90° e oltre. Dobbiamo essere molto concentrati se vogliamo ottenere un risultato positivo”.

L’allenatore gialloblù fa poi il punto sulla situazione in casa Cortenova: “La rosa adesso è veramente al completo: ieri sera eravamo in 24, e adesso viene il difficile – perché purtroppo devo escludere dei ragazzi per la sfida di domenica. Per fortuna non abbiamo nessuno squalificato. Faremo un piccolo turn over della squadra, vista la fatica in Coppa, ma con la consapevolezza di essere un buon gruppo”.

La gara si preannuncia dunque equilibrata e avvincente, con entrambe le formazioni determinate a conquistare punti preziosi per la classifica.

RedSpo

.

SU VN LE DUE ULTIME PROVE (CON VITTORIA):