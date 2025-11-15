‘TERZA’: CASARGO-O.S.G.B. MERATE, SFIDA DI FUOCO NELLA DECIMA GIORNATA

CASARGO – Nella decima giornata del campionato di Terza Categoria lecchese Girone A, il CS Casargo ospita tra le mura amiche l’OSGB Merate in una sfida che vale punti pesanti per la classifica e il morale. Dopo una partenza a suon di entusiasmo e pubblico caloroso, i ragazzi di Casargo affrontano uno degli avversari più in forma della stagione. La squadra locale, che quest’anno è tornata nella FIGC dopo la lunga parentesi nei campionati CSI, vuole mettere in campo grinta e gioco per fermare la corsa della formazione meratese, capace di risultati convincenti nelle prime giornate.

La posizione in classifica del team di mister Paolo Ciresa (a sinistra con Cristian Melesi) sottolinea l’importanza della posta in palio: ogni risultato può cambiare gli equilibri del girone, come dimostrano i movimenti nelle prime posizioni.

La partita promette spettacolo e tensione, con entrambe le compagini decise a dare il massimo su un campo che si preannuncia bollente – previsto oltretutto maltempo sull’Alta Valsassina.

Come sempre, cronaca del match su VN al fischio finale, domani pomeriggio.

RedSpo