MARTEDÌ MATTINA A PREMANA I FUNERALI DI DANIELE GIANOLA, VOLONTARIO CRI

PREMANA – Il paese delle lame si prepara a dare l’ultimo saluto a Daniele Gianola, 56 anni, storico volontario della Croce Rossa locale deceduto dopo il grave incidente che lo aveva coinvolto nella mattinata di giovedì scorso in via Roma. Gianola, durante il suo consueto tragitto verso la sede della Croce Rossa per prendere servizio, è caduto rovinosamente dalla bicicletta all’altezza del centro del paese, riportando un trauma cranico severo dopo aver urtato una fioriera in marmo; soccorso in codice rosso, è stato elitrasportato d’urgenza all’Ospedale di Circolo di Varese, dove le sue condizioni sono rimaste critiche fino al decesso avvenuto sabato.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità di Premana e in particolare i colleghi del Comitato Croce Rossa, che hanno voluto ricordare Gianola con parole piene di riconoscenza e dolore: “Per la terza volta in un anno ci troviamo a piangere non solo una persona, ma un volontario, uno dei nostri… Gianola è morto mentre andava ad aiutare gli altri, indossando la nostra divisa e lo stemma che portiamo con fierezza sulla schiena… Dani, sei stata una persona che ha arricchito chiunque abbia avuto a che fare con te… Tutti ti piangeremo. Ci mancherai”.

Daniele Gianola lascia la mamma Maria, il fratello Giordano e le sorelle Antonia, Marta e Sonia. I funerali saranno celebrati martedì alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di San Dionigi a Premana, dove tutta la comunità e chi lo ha conosciuto potrà rendere l’estremo saluto a una figura generosa e sempre disponibile.

RedCro