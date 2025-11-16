CALCIO, OGGI IN CAMPO: IMPEGNATI IL LECCO E LE DUE SQUADRE VALSASSINESI

LECCO/VALSASSINA – Anche questa domenica si preannuncia ricca di emozioni per gli amanti del calcio locale. Il Lecco affronta un altro appuntamento importante in Serie C, mentre Cortenova e Casargo si preparano a sfide delicate nei rispettivi campionati di Seconda e Terza categoria.

LECCO: SFIDA ALLA PRO PATRIA PER CONTINUITÀ E INTENSITÀ

Dopo la bella striscia positiva e il secondo posto consolidato, la Calcio Lecco torna in campo domenica contro la Pro Patria, una formazione storica ma in calo di rendimento nelle ultime giornate. Il tecnico bluceleste Federico Valente chiede intensità e continuità ai suoi, puntando a mantenere il ritmo alto nella corsa alla vetta del girone. Recuperi importanti in rosa danno ulteriore fiducia per una gara che potrebbe cementare le ambizioni playoff dei lecchesi.

Approfondimento sulla partita e le dichiarazioni dell'allenatore sono disponibili qui:

LECCO: DOMENICA LA PRO PATRIA, VALENTE PUNTA SU INTENSITÀ E CONTINUITÀ

CORTENOVA, SFIDA ESTERNA CONTRO LA POL. 2001

Impegno di spessore per il Cortenova, che dopo la battaglia con Oratori Lecco Alta si trova di fronte la Polisportiva 2001 in trasferta. La squadra di Andrea Tantardini dovrà fare i conti con assenze pesanti ma anche con il ritorno in gruppo di profili chiave, determinata a prolungare la serie positiva. I gialloblu sono chiamati a una performance di carattere, ben consapevoli che i punti in palio possono cambiare il volto della propria stagione.

Tutti i dettagli sulla partita:

SECONDA CATEGORIA: DOMANI CORTENOVA ATTESO DALLA POL. 2001.

CASARGO, DECIMA GIORNATA INFUOCATA CONTRO L’OSGB MERATE

Il Casargo è protagonista di una sfida cruciale in Terza categoria contro l’OSGB Merate, valida per la decima giornata di campionato. Dopo aver ritrovato la vittoria, la formazione di Paolo Ciresa cerca continuità in un turno considerato “di fuoco” per l’importanza dei punti e il valore dell’avversario. Prova di maturità per i valsassinesi, chiamati a confermare il buon trend e ad allontanare definitivamente le recenti difficoltà.

I particolari del match:

TERZA: CASARGO-OSGB MERATE, SFIDA DI FUOCO NELLA DECIMA GIORNATA.

