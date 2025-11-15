PREMANA IN LUTTO, MORTO DANIELE GIANOLA, VOLONTARIO DI CROCE ROSSA

PREMANA – Grande dolore a Premana per la scomparsa di Daniele Gianola, 56 anni, storico volontario della Croce Rossa locale. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità e in particolare i colleghi del Comitato Croce Rossa di Premana, che lo ricordano con parole cariche di affetto e incredulità.

“E per la terza volta in un anno ci troviamo a piangere non solo una persona, ma un volontario, uno dei nostri, uno con cui ridevamo e scherzavamo, uno con cui abbiamo affrontato difficoltà, uno che non si è mai tirato indietro… questa volta è ancora peggio, questa volta è morto con la nostra divisa addosso, con lo stemma che portiamo con fierezza sulla schiena, è morto mentre andava ad aiutare gli altri… Come si può? Come è possibile? Come facciamo a sopportare ancora un dolore così? Non ci sono parole per quello che quest’anno siamo stati costretti a sopportare… Dani, sei stata una persona che ha arricchito chiunque abbia avuto a che fare con te… Tutti ti piangeremo. Ci mancherai”.

Un messaggio toccante che racchiude il dolore e la riconoscenza di un gruppo profondamente unito, colpito ancora una volta da una perdita inaspettata. La scomparsa di Gianola lascia un grande vuoto nella comunità e tra coloro che lo hanno conosciuto nel suo impegno costante al servizio degli altri.

Gianola è deceduto oggi all’ospedale di Circolo di Varese, dove era stato trasportato dall’elisoccorso giovedì, in condizioni gravissime dopo essere caduto in bicicletta, battendo la testa su una fioriera di marmo. Lascia la madre Maria, il fratello Giordano e le sorelle Antonia, Marta e Sonia.

