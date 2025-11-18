45 GATTI A CORTABBIO, REPLICA: “ALCUNI RESIDENTI SE NE STANNO OCCUPANDO”

A proposito della colonia felina di Cortabbio, non risponde al vero che nessuno fa niente per affrontare la questione. Alcuni residenti (tra cui io e mio marito) da mesi si stanno occupando di effettuare le catture dei gatti per provvedere alle sterilizzazioni degli stessi, in collaborazione con Enpa e con l’associazione Zampa Amica.

Alcune gatte sono già state sterilizzate, ma le catture non sono facili in quanto i gatti randagi sono piuttosto astuti e oltretutto bene nutriti da molti residenti e villeggianti. Quindi l’adescamento nella gabbia-trappola con il cibo come esca non sempre funziona, proprio perché i gatti hanno la pancia piena! Comunque il vero punto è come gestire la colonia, che ormai esiste ed è tutelata dalla legge.

Occorrono proposte ed è su questo che sarebbe opportuno che tutti insieme, come residenti amanti dei gatti, ci impegnassimo insieme al Comune per immaginare un progetto utile a salvaguardare i gatti, ma anche il decoro delle strade e dei cortili.

S.B. residente a Cortabbio

