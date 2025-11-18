DA REGIONE 250MILA EURO A CASARGO PER UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

LECCO – La giunta di Regione Lombardia ha approvato un incremento di oltre 4 milioni di euro per il bando Ri.Circo.Lo (Risorse Circolari in Lombardia), destinato agli enti locali e finalizzato a sostenere iniziative incentrate sulla prevenzione e la raccolta dei rifiuti.

La delibera incrementa la dotazione finanziaria di 4.175.677 euro, risorse destinate ai progetti risultati ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse pregresse.

Grazie a questo stanziamento, due Comuni della provincia di Lecco riceveranno complessivamente 525.066 euro per sostenere interventi strategici che rafforzano l’impegno del territorio verso l’economia circolare: a Casargo andranno 249.999 euro per la realizzazione di una piazzola ecologica dedicata a un impianto di compostaggio di prossimità, con capacità di gestione fino a 80 tonnellate annue di materiale organico.

“Con questo ulteriore stanziamento – ha dichiarato il sottosegretario regionale Mauro Piazza – si premiano i Comuni che hanno saputo proporre progetti concreti e innovativi. L’economia circolare è una sfida che vogliamo vincere insieme agli enti locali, sostenendo investimenti che riducono la produzione di rifiuti e valorizzano il riuso e il recupero di materia”.

Questi interventi rappresentano un passo importante per rendere la provincia di Lecco sempre più protagonista nelle politiche ambientali regionali e nella costruzione di un futuro sostenibile.

“Ringrazio l’Assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, che con il suo impegno ha permesso di dare risposta concreta ai Comuni lecchesi, premiando progettualità innovative e favorendo la diffusione di buone pratiche di riuso e compostaggio”.