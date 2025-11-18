SP 67, SENSO UNICO ALTERNATO A MARGNO FINO A MARTEDÌ 25

MARGNO – La Provincia di Lecco ha disposto un’ordinanza che impone, a partire da martedì 18 novembre dalle 8:30 e fino alle 17 di martedì 25 novembre, un senso unico alternato regolato da semaforo lungo la Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, nel tratto compreso tra il pk 3+950 e il pk 4+100, in corrispondenza dell’area di cantiere nel territorio comunale di Margno.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di sondaggi e prove geognostiche finalizzate alla caratterizzazione delle aree interessate da futuri interventi di ammodernamento dell’infrastruttura viaria.

L’adozione del senso unico alternato garantirà la sicurezza di lavoratori e utenti della strada, limitando al contempo i disagi alla circolazione.

A questo link è possibile consultare l’ordinanza integrale.

RedViab