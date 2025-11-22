RECUPERI IN TERZA CATEGORIA: CASARGO CERCA DI RIMETTERSI IN CORSA

CASARGO – Giornate importanti nel campionato di Terza Categoria lecchese, con diversi recuperi che possono cambiare il volto della classifica del Girone A. In particolare, è il Centro Sportivo Casargo a trovarsi sotto i riflettori per la sua situazione particolare tra posticipi e gare ancora da disputare.

La squadra dell’Alta Valle dovrà infatti recuperare la sfida contro l’O.S.G.B. Merate mercoledì 26 novembre alle 21; da segnalare che il Casargo arriva a questo recupero con alle spalle risultati altalenanti: nella 10ª giornata ha visto il proprio match rinviato causa maltempo e negli appuntamenti a venire è chiamato a cercare punti per rientrare in zona playoff.

Ecco il quadro completo dei recuperi in programma per il Girone A:

  • ASSESE CALCIO 2025 – ORAT.S.F.NERI E S.AGNESE, 25/11 ore 14:30

  • CS CASARGO – O.S.G.B. MERATE, 26/11 ore 21:00

  • DOLZAGO – GSO SAN GIORGIO, 26/11 ore 15:00

  • G.S. DUE VI – POLISPORTIVA MONTICELLESE, 26/11 ore 14:30

  • US OLYMPIC – O.BARZANO, 26/11 ore 20:30

  • VERCURAGO – PAGNANO, 26/11 ore 14:30

Sarà fondamentale per il CS Casargo centrare un risultato positivo, per continuare a inseguire le proprie ambizioni stagionali in un girone altamente equilibrato.

RedSpo


SUL TEMA LEGGI ANCHE:

MALTEMPO E CAMPO ALLAGATO: RINVIATA CASARGO-OSGB MERATE IN ‘TERZA’

Potrebbero interessarti questi articoli