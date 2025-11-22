CS CASARGO CERCA IL RISCATTO NELLA PROSSIMA GIORNATA DI TERZA CATEGORIA

CASARGO – Nel campionato di Terza Categoria – Girone A di Lecco, il Centro Sportivo Casargo si prepara a tornare in campo per una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per morale e classifica. Dopo una partenza brillante, i valsassinesi puntano a consolidare il proprio percorso contro avversari determinati e battaglieri, in una stagione segnata da grande entusiasmo e dal ritorno ufficiale nei campionati FIGC dopo gli anni nel CSI.
L’undicesima giornata vede i ragazzi di mister Paolo Ciresa (a destra con Cristian Melesi) impegnati sul campo dell’Oratorio Oggiono, dove è attesa grande partecipazione di pubblico. La formazione locale si presenta in forma, con risultati convincenti nelle prime uscite, mentre la squadra dell’Alta Valle punta su grinta e gioco organizzato per fermare la corsa dell’avversaria. La tensione si fa sentire nella corsa ai vertici del girone, dove ogni punto può fare la differenza, specie in una fase così equilibrata.
Una giornata di sport intensa e ricca di emozioni, per confermare l’ambizione del Casargo di ritagliarsi un ruolo da protagonista nei dilettanti lecchesi.
RedSpo
