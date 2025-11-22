SOCCORSO CENTRO VALSASSINA, TUTTE LE INIZIATIVE PER IL NATALE

INTROBIO – Il clima natalizio si avvicina e anche il Soccorso Centro Valsassina si prepara a vivere queste settimane con iniziative solidali e di prevenzione.

I volontari saranno presenti in diversi mercatini della valle per proporre gadget natalizi, i calendari 2026 e i biglietti della lotteria benefica. Il primo appuntamento è fissato per domani a Primaluna, seguito il 30 novembre da Cortenova durante la manifestazione “Un bicer in compagnia”, e il 7 dicembre a Introbio ai tradizionali “Mercatini sotto la torre”.

Accanto alla raccolta fondi, spazio anche alla formazione: sabato 29 novembre alle 14.30, presso la sede di località Sceregalli 8/A a Introbio, si terrà un nuovo corso di disostruzione pediatrica. Sarà un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla pratica, con esercitazioni su manichini per imparare le manovre necessarie a liberare le vie aeree dei neonati e dei bambini in caso di ostruzione. Un intervento tempestivo è infatti vitale: bastano pochi secondi di perdita di coscienza per rendere indispensabile l’azione corretta.

La partecipazione al corso è a offerta libera. Per iscriversi è possibile contattare il numero 348 9963250 oppure scrivere a info@soccorsocentrovalsassina.it.