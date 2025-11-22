CORTENOVA, TANTARDINI: “NEVE PER SEPPELLIRE IL BIONE, ORA MASSIMA CONCENTRAZIONE”

CORTENOVA – Alla vigilia dell’importante sfida di Seconda categoria contro la Carnatese, il tecnico del Cortenova Andrea Tantardini ha condiviso con VN le sue riflessioni dopo la difficile settimana seguita alla pesante sconfitta domenica scorsa a Lecco: “Speriamo che la neve arrivata abbia sepolto definitivamente le scorie del Bione. È stata una settimana un po’ particolare, arrivavamo dalla ‘scoppola’ – come detto – del Bione contro la Pol. 2001. Analizzata a mente fredda è stata una partita sinceramente non giocata bene da noi, ma nello stesso tempo gli episodi sono stati tutti contrari. Comunque è stata una sconfitta meritata”.

Il mister sottolinea l’importanza di aver lavorato al meglio in settimana: “Avendo la rosa al completo abbiamo cercato di migliorare gli errori di domenica, con la consapevolezza di essere una buona squadra e che non possiamo più compiere prestazioni come quella di domenica scorsa”.

I gialloblu guardano ora al match di domani con spirito di rivincita: “Vogliamo riprendere il nostro cammino. Non sarà facile contro la Carnatese (tra l’altro mai incontrata finora) perché è una squadra che sta lottando per i playout, quindi massimo impegno e concentrazione”.

Infine, un chiaro obiettivo: “Ottenere la vittoria ci permetterebbe di rimanere agganciati alle prime posizioni ma soprattutto dimenticare la debacle di domenica”.

RedSpo

