CALCIO LECCO, VALENTE: “COMPLIMENTI AI RAGAZZI, CI RIALZEREMO”

LECCO – In una delle sfide più attese della stagione, la Calcio Lecco offre una prestazione di alto livello, dominando il gioco contro il Cittadella, ma paga a caro prezzo un calcio di rigore al minuto 86 che la condanna alla sconfitta per 0-1 . Lo realizza Castelli.

Mister Federico Valente, visibilmente amareggiato nell’intervista a fine gara, sottolinea la grande prova della sua squadra: “Non so cosa dire, devo solo fare i complimenti ai ragazzi e al mio staff, perché questo percorso è quello giusto. Se fossimo andati in vantaggio subito magari la partita sarebbe cambiata. Mi ha fatto davvero piacere vederli giocare oggi”, le parole del tecnico.