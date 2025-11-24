PONTE DELLA VITTORIA, EPPUR SI MUOVE… IN PROVINCIA IL PROGETTO PARAPETTI

CREMENO – Il consiglio provinciale è convocato nella sede di Piazza Stazione 4 giovedì prossimo 27 novembre alle 18.30. Al punto 7 dell’ordine del giorno l’accordo di programma “ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267” tra la Provincia di Lecco e il Comune di Cremeno per l’installazione di un sistema integrato di parapetti pedonali e stradali nell’ambito dei lavori di risanamento conservativo del Ponte della Vittoria (l’assemblea provinciale è chiamata in questo caso all’approvazione dello schema di accordo).

Si tratterà di reti di protezione posizionate ad hoc, in modo da scongiurare quanto fin troppo spesso accade su quella struttura, ormai tristemente famosa.

“Si procede ed è la volta buona – dichiara a Valsassinanews il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi – siamo ormai alla fase operativa”.

Il costo della sistemazione (complessiva) dello storico ponte supera il milione e 200mila €, con una partecipazione del Comune di Cremeno pari a centomila euro. .

