BELLANO: AL PALASOLE LA PRESENTAZIONE DEL CORTO “CUSTODI DELLA TERRA”

BELLANO – Venerdì 28 novembre alle 21:15, al Palasole di Bellano, sarà presentato il cortometraggio “Custodi della terra. Storie di muri, viti e ulivi, a Bellano“, realizzato da Carlo Bava e Maria Cristina Pasquali per la IV edizione del progetto cinematografico Corti tra Terra e Acqua.

Dopo aver raccontato, nelle edizioni precedenti, gli alpeggi, la pesca di lago e il mondo del bosco, il nuovo cortometraggio affronta un tema profondamente radicato nel territorio bellanese dedicata al valore e all’importanza delle culture locali.

Sulle colline di Bellano, i terrazzamenti in pietra narrano secoli di lavoro e di equilibrio tra uomo e paesaggio. Dopo il declino delle antiche coltivazioni di vite e ulivo, una nuova generazione di agricoltori, appassionati e volontari sta restituendo vita ai pendii, ricostruendo muri, curando piante e comunità. “Custodi della terra” è un racconto di memoria e rinascita, dove la fatica si intreccia con la gioia di un ritorno condiviso alla terra.

L’ingresso alla proiezione è libero e senza prenotazione. L’evento si inserisce nell’ambito della Festa della Molitura, organizzata in occasione del ventennale del Frantoio di Biosio.