LA SEGNALAZIONE: A PAGNONA POSTAMAT “ISOLATO” NEL PARCHEGGIO

PAGNONA – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice, che ci scrive da Pagnona per segnalare la singolare collocazione del Postamat di Poste Italiane nel parcheggio adiacente al municipio.

All’interno dell’edificio comunale sono ancora in corso i lavori per i nuovi uffici, ma non è ancora chiaro quando verranno inaugurati. Nel frattempo, lo sportello automatico rimane isolato in mezzo al parcheggio, una sistemazione che appare provvisoria e poco armonizzata con il contesto.

Secondo la nostra lettrice, sarebbe stato più opportuno collocare l’apparecchio direttamente nell’edificio comunale, dove avrebbe trovato una sistemazione più decorosa e funzionale.

In questa pagina e in copertina le immagini scattate dall’autrice della segnalazione.

RedValv