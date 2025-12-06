BILANCIO, PIANI TRIENNALI E IMPOSTE: MAXI CONSIGLIO A BARZIO IL 10 DICEMBRE

BARZIO – Seduta dai contenuti multipli e “pesanti” per il consiglio comunale di Barzio, convocato mercoledì 10 dicembre alle 19 nell’aula consiliare di palazzo Manzoni. All’ordine del giorno spiccano bilancio di previsione triennale, conferme fiscali e la nuova convenzione per il servizio rifiuti.

> Odg consiglio Barzio 10 dicembre

Surroga in consiglio: via Agliati, dentro Zerbin

In apertura si procederà all’approvazione dei verbali della seduta precedente, atto formale ma necessario.

Subito dopo l’assemblea dovrà prendere atto delle dimissioni di una consigliera di maggioranza (Valeria Agliati) e provvedere alla surroga con convalida del nuovo membro dell’assemblea Riccardo Zerbin.

Variazioni e fondi nel 2025

Tre i passaggi legati all’esercizio finanziario in corso: la ratifica di due variazioni d’urgenza al bilancio 2025/2027 deliberate dalla giunta a novembre e la comunicazione di un prelievo dal fondo di riserva 2025. Si tratta di assestamenti contabili che aggiornano stanziamenti e coperture alla luce delle esigenze maturate a fine anno.

Programmazione 2026-2028

Il cuore politico della seduta sarà la programmazione del prossimo triennio, con l’approvazione del programma incarichi di collaborazione esterna 2026/2028 e del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. In discussione anche la verifica delle aree e dei fabbricati cedibili per residenza, produttivo e terziario nel 2026, insieme al programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi.

Fisco locale e documento di programmazione

Sul fronte tributario il consiglio è chiamato a confermare per il 2026 le aliquote e le detrazioni dell’IMU e le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF. A corredo di queste scelte, l’aula dovrà approvare il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2026/2028 e lo schema di bilancio di previsione con i relativi allegati.

Partecipate, biblioteca e Silea

In coda alla seduta sono previsti tre punti strategici: la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette del Comune, la convenzione con la Provincia di Lecco per la gestione dei servizi bibliotecari e il nuovo affidamento in house a Silea S.p.A. per il ciclo integrato dei rifiuti urbani fino al 31 dicembre 2033. L’atto su Silea comprende anche la risoluzione consensuale del contratto attuale e una modifica statutaria per l’ampliamento dell’oggetto sociale della società.

