“AUTISTI DI LINEA LASCIANO A TERRA STUDENTI VERSO INTROBIO”. LE PROTESTE

CENTRO VALLE – “Buongiorno, sono una mamma della Valsassina. Volevo sapere come poter farmi ascoltare dall’azienda Arriva, perché ci sono degli autisti di linea che lasciano a piedi dei ragazzi della scuola di Introbio!“.

Così in una mail alla redazione di VN una nostra lettrice, che spiega: “Dopo vari reclami e chiamate mi hanno risposto che gli autisti devono fare salire tutti a qualsiasi ora prendano il pullman, ma certi autisti ancora oggi li lasciano a piedi – anzi, rallentano e poi ripartono! Stamattina ho fatto anche un video per testimoniare cosa succede in Valle”.

Le fa eco un’altra genitrice: “Sono una mamma di un ragazzino di 11 anni che anche stamattina, nonostante i meno 4 gradi, era alla fermata del bus direzione scuola (nel mio caso il bus è per Introbio da Bindo, capita spesso pure a Cortenova) e anche stamattina non si sono fermati; non esiste, abbiamo già chiamato in direzione e tramite email hanno risposto che loro sono obbligati e fermarsi alle fermate e a prendere i ragazzi perché non sono pullman (privati)”.

RedCro