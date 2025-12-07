CORI. ‘ECHI DELLA VALLE’, APPUNTAMENTI IL 13 DICEMBRE E 2 GENNAIO

CORTENOVA – Il Coro Misto Voci nel Tempo di Cortenova si prepara per il concerto di questo sabato 13 dicembre alle 21 nella Chiesa di San Pietro dove si esibirà insieme al Corpo Musicale S. Cecilia di Cortabbio per il secondo appuntamento di “Echi della Valle”, progetto co-finanziato dal fondo Ambiente e Cultura della Fondazione comunitaria del Lecchese che ha avuto inizio con la presenza a Cortenova il 5 ottobre scorso, del Maestro e compositore trentino di canti popolari d’autore Ivan Cobbe e del suo Coro Pasubio di Vallarsa (TN), per un pomeriggio di laboratorio di canto seguito da un emozionante concerto insieme.

Sabato 13 dicembre il Coro e il Corpo Musicale S. Cecilia di Cortabbio proporranno invece un suggestivo concerto di Natale; un’ambiziosa collaborazione alla quale le due compagini stanno lavorando da tempo con impegno ed entusiasmo.

Il terzo e ultimo appuntamento di questo ciclo di eventi è invece atteso per il 2 gennaio 2026 con il concerto di Capodanno dove Coro e Banda si troveranno nuovamente insieme, nella Chiesa prepositurale di Primaluna.

Il Coro invita tutti a partecipare a questi momenti di condivisione e buona musica, in occasione delle feste.

