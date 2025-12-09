VALVARRONE. PIÙ DI 1.500 VISITATORI AI MERCATINI DI NATALE IN CANTINA

VALVARRONE – Si è conclusa con grande soddisfazione la sesta edizione dei Mercatini di Natale in Cantina, svoltasi il 6 e 7 dicembre a Valvarrone, che ha registrato più di 1.500 visitatori. Un risultato che conferma la crescente attrattiva dell’iniziativa per il territorio e per i tanti ospiti provenienti da fuori.

Circa 30 espositori, tra artigiani e produttori locali, hanno animato il percorso tra le cantine del borgo con proposte artigianali, prodotti tipici e idee regalo natalizie, contribuendo a creare un’atmosfera speciale e autentica.

Alessandro Buzzella, presidente dell’Associazione Borgo Introzzo, ha espresso tutta la propria gratitudine per la buona riuscita dell’iniziativa …

