LECCO, ECONOMIA A DUE VELOCITÀ: COMMERCIO OK, MA CALANO I SERVIZI

LECCO – L’ultimo rapporto “Analisi congiunturale 3° trimestre 2025” dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Como-Lecco evidenzia una moderata ripresa nell’industria lariana. Produzione e fatturato sono in crescita sia a Como sia a Lecco, anche se l’andamento dell’occupazione varia tra le due province.

L’artigianato mantiene una solida performance a Como, mentre a Lecco permangono alcune criticità legate agli ordini e all’occupazione. Nel settore terziario, il commercio registra dati positivi in entrambe le province, sebbene a Lecco si noti un lieve rallentamento. I servizi crescono a Como, ma subiscono un calo nel volume d’affari a Lecco.