INCIDENTE ALL’ALBA SULLA SP62 A BALLABIO: DUE PERSONE COINVOLTE

BALLABIO – Incidente stradale nelle prime ore di oggi sulla Strada Provinciale 62 all’altezza di Ballabio, dove un veicolo è finito contro un ostacolo. Due le persone rimaste coinvolte nello schianto, una donna di 56 anni e un uomo di 75 anni, inizialmente valutate in codice giallo dal personale sanitario intervenuto sul posto.

L’allarme è scattato intorno alle 6, con l’uscita dei soccorsi lungo la SP62, arteria già più volte interessata da episodi simili e criticità per il traffico. In zona sono intervenuti i sanitari del Soccorso Centro Valsassina giunti da Introbio.

Secondo le prime informazioni l’incidente non avrebbe comportato il trasporto in ospedale dei coinvolti, nonostante la prima classificazione in “giallo”. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, chiamate a chiarire le cause dell’urto contro l’ostacolo e l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi.

L’episodio ha avuto lievi ripercussioni sulla viabilità del tratto interessato, con rallentamenti e qualche difficoltà di transito per gli automobilisti diretti verso Lecco e la Valsassina.

RedCro