PARTECIPATO RICORDO A MOGGIO: ADDIO DELL’ALTOPIANO A TOMMY LEDESMA

MOGGIO – Una presenza silenziosa e rispettosa ha accompagnato la commemorazione dedicata a Thomas Diaz Ledesma, perito sul lavoro in Valmalenco, addio che questa sera ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. In tanti hanno voluto esserci, stringendosi attorno alla famiglia e agli amici in un momento di dolore che ha unito la comunità.

Attorno a un tavolino con la sua foto e le candele accese, i presenti hanno acceso ciascuno una candela, gesto semplice ma intenso per testimoniare l’affetto che li ha legati a Thomas.

L’attesa della famiglia è stata vissuta in un clima di raccoglimento, tra bisbigli e toni sommessi che hanno accompagnato l’intera cerimonia.

A prendere la parola è stato il parroco, che ha ricordato come il dolore di chi perde un figlio sia un dolore che non si può misurare. La preghiera ha scandito un momento di profonda commozione, accompagnata dal ricordo di Thomas come persona dall’anima pura e altruista, con un forte senso del lavoro.

Una sua amica ha voluto sottolineare la timidezza e l’introversione che lo caratterizzavano da bambino, ricordando anche la libertà delle estati vissute insieme e la capacità di aprirsi con il tempo, regalando a chi lo ha conosciuto la sua gentilezza e disponibilità.

“Ciao Tommy – ha detto con emozione – sentire quanto hai legato con tutti noi è la prova del segno che lasci. Buon viaggio, la tua famiglia sudamericana ti porterà sempre nel cuore”.

Alla commemorazione hanno preso parte anche i colleghi, che hanno voluto sottolineare la sua anima limpida e la sua gentilezza. Il dolore si è respirato in ogni gesto, mentre le candele restavano accese e una canzone accompagnava la fiaccolata che ha attraversato il paese, trasformando la serata in un segno tangibile di affetto e memoria.

