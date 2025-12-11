DOMANI VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEGLI ASTEROIDI CON GLI ASTROFILI

CASARGO – Un viaggio tra le stelle e la storia dell’astronomia attende gli appassionati venerdì 12 dicembre alle 20.30, presso la Sala Civica di Casargo. Protagonista della serata sarà il gruppo Astrofili Valsassina, che guiderà il pubblico alla scoperta degli asteroidi, partendo da Cerere, il primo corpo celeste di questa categoria, individuato nel 1801 dall’astronomo valtellinese Giuseppe Piazzi.

Dopo un’introduzione storica, i riflettori si sposteranno su 16-Psyche, uno degli asteroidi più grandi del Sistema Solare, con i suoi 250 chilometri di diametro. Scoperto nel 1852 da Annibale De Gasperis all’Osservatorio di Capodimonte, Psyche è considerato una vera e propria “miniera spaziale” per l’elevata concentrazione di metalli preziosi. Durante l’incontro, saranno presentate immagini e dati raccolti dagli astrofili valsassinesi.

Se il meteo sarà favorevole, la serata si concluderà con un’osservazione diretta di 16-Psyche dal centro di Casargo, grazie ai telescopi messi a disposizione dall’associazione. L’evento è gratuito e aperto a tutti, grandi e piccini.

Per informazioni visitare il sito www.astrofilivalsassina.it, scrivere alla mail info@astrofilivalsassina.it o contattare il numero +39 334 795 2675.