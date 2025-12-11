A BARZIO CONSIGLIO LAMPO: TANTI PUNTI, 50 MINUTI DI SEDUTA

BARZIO – Nonostante un ordine del giorno fitto di pratiche – dal bilancio ai lavori pubblici, dalle aliquote ai servizi bibliotecari – il consiglio comunale di Barzio ha chiuso la seduta ordinaria del 10 dicembre in appena cinquanta minuti.

La serata è scivolata via senza scosse, con votazioni quasi sempre unanimi o con poche astensioni.

Due i momenti più significativi: il primo è stato il cambio in aula, dove, con la surroga del consigliere dimissionario Valeria Agliati, ha fatto il suo ingresso Riccardo Zerbin.

A seguire la biblioteca: approvata la convenzione con il Comune di Lecco per la gestione dei servizi bibliotecari, con la novità dell’ingresso della Provincia di Lecco come membro del sistema. La quota resta fissata a 10 euro per abitante, mentre la Provincia contribuirà con 5mila euro annui.

Il resto dell’ordine del giorno ha riguardato ratifiche di bilancio, programmi triennali, conferme di aliquote e la nuova convenzione con Silea Spa per la gestione dei rifiuti fino al 2033. Tutto approvato con un andamento lineare e pacato.

Un consiglio “piatto” ma efficace: tanti punti, poche parole, e un’agenda smaltita con sorprendente rapidità.

C.A.M.