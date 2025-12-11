USA & CANADA: GUINESS TRAVEL PRESENTA I SUOI ITINERARI 2026-27

Guiness Travel, tour operator specializzato in viaggi organizzati con accompagnatore dall’Italia, ha presentato, con un largo anticipo, la nuova programmazione dedicata al Nord America, confermandosi punto di riferimento per una delle destinazioni più amate dai viaggiatori italiani.

La proposta per il biennio 2026-2027 si articola in 13 itinerari esclusivi e prevede oltre 100 partenze con accompagnatore dall’Italia. L’offerta, quindi, si arricchisce di nuove esperienze e di un’impostazione ancora più immersiva, con l’obiettivo preciso di destagionalizzare e diversificare il prodotto. Gli itinerari sono studiati per combinare comfort, autenticità e scoperta, valorizzando il contatto diretto con le comunità locali.

Focus su New York: soggiorno esclusivo a Times Square

New York si conferma porta d’ingresso d’eccellenza per gli States e una delle mete più desiderate. Per tutti i viaggiatori Guiness Travel, il soggiorno nella Grande Mela prevede un’esclusiva sistemazione presso il Marriott Marquis a Times Square. Situato nel cuore pulsante della città, l’hotel offre camere affacciate sulla piazza e colazioni a buffet incluse, garantendo un’esperienza totalmente immersiva tra le luci di Broadway e l’energia unica della metropoli.

Sono confermati due itinerari specifici dedicati alla città:

– New York – La Grande Mela (7 giorni): un’immersione totale con ampio spazio per approfondimenti culturali.

– Discovery New York (6 giorni): una proposta che offre un perfetto equilibrio tra visite guidate e tempo libero.

Le proposte “Highlights” e i grandi ritorni

Per chi desidera scoprire le icone degli Stati Uniti in tempi più ristretti, mantenendo un eccellente rapporto qualità-prezzo, Guiness Travel propone la linea “Highlights”:

– Highlights Est Prestige (8 giorni): un viaggio tra le città simbolo della costa atlantica.

– Highlights Ovest (9 giorni): un itinerario alla scoperta dei paesaggi mozzafiato della West Coast.

Non si può, poi, dimenticare il ritorno del Gran Tour Canada Prestige (11 giorni), un itinerario d’eccellenza arricchito da minicrociere, safari fotografici, passeggiate nelle foreste boreali e altre esperienze imperdibili.

Tra le novità di rilievo figura anche il tour Yellowstone e i Grandi Parchi, con partenze previste in autunno per ammirare lo splendido foliage nordamericano.

I grandi classici e gli altri itinerari

La programmazione conferma poi i percorsi ormai classici del catalogo:

– USA & Canada – Il Grande Est Prestige (9 giorni)

– Gran Tour USA – Il Grande Ovest (12 giorni)

Completano l’offerta ulteriori itinerari tematici:

– Chicago & Il Sud (11 giorni)

– Gran Tour Florida (10 giorni)

– New York, Boston & Rhode Island (8 giorni)

– Meraviglie della Costa Atlantica (11 giorni): un percorso che prevede tappe a Washington, Philadelphia, Boston e New York, con un’escursione nel New England.

Strumenti di vendita e promozioni attive

A supporto della rete vendita, Guiness Travel ha realizzato un monografico dedicato agli USA & Canada, già disponibile in tutte le agenzie italiane e consultabile online sul portale del tour operator.

È inoltre attiva la promozione “Mai Stati così Vicini”: per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre, è possibile bloccare il prezzo e garantire le bretelle incluse sui voli ITA Airways. La promozione è valida per tutti gli itinerari USA e Canada della programmazione 2026-2027, a partire dal 1° aprile.

