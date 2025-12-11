SCIOPERO GENERALE DEL 12 DICEMBRE: IMPATTI SU TUTTI I SETTORI

LECCO – Lo sciopero generale indetto dalla CGIL per il 12 dicembre coinvolge Lecco e provincia con impatti su tutti i settori pubblici e privati, inclusi trasporti, scuola e sanità, per l’intera giornata lavorativa. A Lecco è prevista una manifestazione con ritrovo alle 9:30 in Largo Caleotto (centro Meridiana) e corteo verso Piazza Diaz davanti al municipio.?

Trasporti

Trenord ferma i servizi ferroviari regionali, suburbani e aeroportuali dalle 00:01 alle 21, con fasce garantite 6-9 e 18-21 per treni essenziali; viaggiano solo quelli in partenza prima dello sciopero con arrivo entro l’1. Lecco Trasporti garantisce bus urbani solo in fasce specifiche, con possibili disagi nel resto della giornata. Servizi extraurbani e verso Milano-Malpensa rischiano interruzioni, sostituiti da bus diretti in caso.