COMUNITÀ MONTANA, INCARICO LEGALE PER IL BANDO DELLA NUOVA SAGRA

BARZIO – La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha affidato un incarico legale all’avvocata Giuliana Valagussa di Lecco per supportare il RUP nella fase di organizzazione e affidamento del nuovo servizio di gestione degli eventi, fiere e manifestazioni negli spazi di proprietà dell’ente, comprese le aree storicamente utilizzate per la Sagra delle Sagre.?

La decisione arriva dopo la disdetta, comunicata nel novembre 2024, del contratto di locazione da parte della società Ceresa srl di Oggiono, attuale gestore degli spazi fino al novembre 2025 nonostante un accordo transattivo che aveva prorogato il rapporto fino al luglio 2026.

L’obiettivo dichiarato dalla Comunità Montana è garantire continuità nell’utilizzo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, mantenendo la promozione dei prodotti locali e delle attività del territorio attraverso manifestazioni fieristiche e iniziative pubbliche.?

L’incarico conferito all’avvocata Valagussa riguarda una consulenza specialistica di natura stragiudiziale sul nuovo affidamento del servizio, con attività che spaziano dalla disamina normativa e giurisprudenziale all’assistenza nella predisposizione degli atti amministrativi, fino al supporto nelle modalità di selezione dei futuri gestori secondo il Codice dei Contratti Pubblici. La prestazione è stata affidata tramite procedura di affidamento diretto e prevede un compenso di 5.800 euro oltre IVA, CPA e rimborsi forfettari, per un totale di 8.462,90 euro impegnati sul bilancio 2025 dell’ente. ?

