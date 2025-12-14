AURORA S. FRANCESCO-CORTENOVA 1-0 CON PERLA DI LUCERNINI IN ROVESCIATA

LECCO – L’Aurora San Francesco supera di misura il Cortenova nel match disputato oggi a Lecco grazie a un’autentica prodezza di Lucernini, autore del gol decisivo con una splendida rovesciata al 4’ del primo tempo.

La gara è stata equilibrata e molto combattuta a centrocampo. Al termine del primo tempo, il Cortenova è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Negri, punito dall’arbitro per un intervento scomposto a metà campo. Nella ripresa gli ospiti hanno provato a reagire: al 6’ Caverio ha colpito la traversa con un tiro-cross insidioso, e al 18’ è stato annullato un gol a Leonardo Ripamonti dopo che il portiere dell’Aurora aveva respinto una conclusione di Federico Gianola.

Con il passare dei minuti, l’Aurora San Francesco si è chiusa a difesa del vantaggio, mentre il Cortenova ha spinto con decisione, creando diverse mischie in area ma senza riuscire a trovare la via del pareggio.

Andrea Tantardini, tecnico del Cortenova: “Facciamo fatica a segnare: oggi tipica partita decisa da un singoloiepisodio, decisa da una rovesciata di Lucernini, poi abbiamo cercato di pareggiare ma purtroppo non gira, basta vedere la traversa di D’Agostini e il gol annullato a Ripamonti – episodio di facile lettura. È un periodo no, vedi gli infortuni di Bellani e Pomi, ci impegneremo in settimana per tentare di invertire la tendenza”.

RedSpo