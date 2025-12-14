CALCIO, CASARGO BEFFATO A BARZANÒ: RIMONTATO E POI FERMATO SUL 2-1

CASARGO – Un Casargo generoso, combattivo e capace di partire forte, ma che lascia lo stadio di casa senza punti. La sfida contro i brianzoli del Barzanò si chiude infatti 1-2 per gli ospiti, con i valsassinesi che recriminano per un primo tempo giocato a buon ritmo e un finale in assedio senza però trovare il gol del pari.

La partita si accende subito: al 9’ Michele Gobbi disegna una punizione precisa e tagliata, sulla quale Mario Gianola è il più lesto di tutti a intervenire, insaccando lo 0-1 che illude il Casargo e indirizza l’incontro.

La squadra dell’Alta Valle continua a muoversi con ordine, ma il Barzanò cresce alla distanza e inizia a spingere soprattutto sulle corsie laterali.

La rimonta del Barzanò: rigore e corner fatali

Al 30’ arriva l’episodio che cambia l’inerzia del match: un contatto in area viene giudicato falloso dall’arbitro e i brianzoli trasformano il rigore dell’1-1.

Il Casargo accusa il colpo e dieci minuti più tardi, al 40’, subisce anche il 2-1: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la difesa non riesce a liberare, e il Barzanò trova il vantaggio con un tap-in ravvicinato.

Secondo tempo di cuore, ma il pari non arriva

Nella ripresa i valsassinesi provano a riorganizzarsi, alzando il baricentro e cercando con insistenza le punte. Negli ultimi dieci minuti si gioca praticamente a una porta: arrembaggio totale del Casargo, cross a ripetizione e mischie pericolose, ma la palla non vuole saperne di entrare.

Il triplice fischio congela il risultato e lascia l’amaro in bocca alla formazione dell’Alta Valle, che aveva iniziato la gara nel migliore dei modi.

Prossimo turno: O. Zanetti-Casargo

Nel 15° turno il Casargo giocherà in trasferta a Lecco contro l’O. Zanetti, altra formazione storica del calcio lecchese. Il calendario del girone A indica infatti che la 15ª giornata, l’ultima del girone d’andata, si giocherà il 21 dicembre, con la gara di ritorno fissata al 26 aprile, in entrambi i casi in piena fase calda dei rispettivi gironi (prima della sosta natalizia e nel rush finale primaverile). Per il Casargo la vittoria nella prossima sfida permetterebbe di lasciarsi alle spalle un momento complicato e tornare a sperare nel girone di ritorno.

RedSpo