MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 15 a domenica 21 dicembre 2025:
via ANTONIO BONAITI, fino alle 17:00 del 19 dicembre, tra i civici 8 e 55, proroga divieto di transito veicolare;
via DELL’ISOLA, il 15 dicembre dalle 7:00 alle 17:30, tra i civici 3/A e 11, divieto di transito veicolare nel tratto compreso per occupazione suolo pubblico;
via DELL’ISOLA, il 15 dicembre dalle 7:00 alle 17:30, tra il civico 12 e via Varese, istituzione del doppio senso di marcia per occupazione suolo pubblico;
via CALDONE, il 15 dicembre dalle 8:30 alle 12:30, tra via Rimembranza e il civico 19, sospensione senso unico di marcia per esecuzione opere edili;
via MARSALA, il 15 dicembre dalle 8:30 alle 12:30, civico 10, divieto di transito veicolare, eccetto residenti e attività commerciali per il raggiungimento degli accessi carrai da via Caldone, per esecuzione opere edili;
via MARSALA, il 15 dicembre dalle 8:30 alle 12:30, tra il civico 14 e via Caldone, sospensione del senso unico di marcia per esecuzione opere edili;
via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, dal 15 al 17 dicembre, tra i civici 4 e 13, restringimento per collegamento fibra;
via DELL’ISOLA, dalle 8:00 del 15 dicembre alle 17:00 del 17 dicembre, intersezione via Antonio Corti, divieto di transito veicolare per rifacimento marciapiede e camminamento;
