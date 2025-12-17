PAGNONA, RISSA A SANTA LUCIA: ALLA FESTA TENSIONE PREMANA-EST EUROPA

PAGNONA – Momenti di tensione durante la festa di Santa Lucia a Pagnona. Un uomo di 57 anni, nato a Premana, è rimasto coinvolto in una colluttazione con un gruppo di ragazzi originari dell’Est Europa.

Secondo le testimonianze raccolte dalla nostra redazione Cronaca, l’uomo stava salendo in macchina quando ha visto uno dei giovani intenti a spaccare i sacchi dei rifiuti. Dopo averlo rimproverato, il ragazzo avrebbe reagito insultando il premanese e avvicinandosi al veicolo. Da lì la situazione è degenerata, coinvolgendo complessivamente una decina di persone.

Il 57enne ha riportato un colpo al naso, mentre alcuni suoi amici sono intervenuti per difenderlo. Non risultano interventi da parte delle forze dell’ordine – che non sarebbero stati chiamate sul posto.

RedCro