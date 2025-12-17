LETTERA/TACENO–BELLANO, RISCHIOSA BRAVATA: BARRIERE SPOSTATE IN STRADA

Spettabile redazione,

un episodio grave e potenzialmente rischioso si è verificato oggi mercoledì lungo la strada che da Taceno scende verso Bellano. Alcuni dispositivi di segnalazione stradale – i classici dissuasori bianchi e rossi in plastica( new jersey) normalmente collocati a bordo carreggiata per delimitare lavori o zone di pericolo – sono stati spostati e lasciati in mezzo alla strada.

Un gesto che, al di là della superficialità, rappresenta una vera e propria bravata pericolosa: chiunque transiti in auto o in moto rischia di trovarsi improvvisamente davanti a un ostacolo inatteso, con conseguenze facilmente immaginabili. Non si tratta di semplice vandalismo, ma di un comportamento che mette a repentaglio la sicurezza di tutti. La strada Taceno–Bellano è infatti molto frequentata, sia dai residenti sia dai turisti, e già di per sé richiede attenzione per curve e pendenze.

Si prega di fare attenzione. Io non sono riuscito a fare foto, perché a momenti uscivo fuori di strada.

Chi percorre la tratta è invitato a prestare la massima prudenza e a segnalare l’anomalia alle autorità competenti, affinché la carreggiata venga ripristinata e simili episodi non si ripetano.

Lettera firmata