SOCCORSO CENTRO VALSASSINA, ECCO I 200 PREMI IN PALIO NELLA LOTTERIA

INTROBIO – Grande successo per la sottoscrizione organizzata dal Soccorso Centro Valsassina, che ha messo in palio ben 200 premi. Tra i principali, il decespugliatore è stato assegnato al biglietto numero 61, il trapano avvitatore del secondo premio al numero 204, mentre il buono da 150 euro della macelleria Pigazzi è stato vinto dal numero 1008.

L’elenco completo dei premi e dei vincitori è pubblicato qui sopra. I partecipanti sono invitati a contattare il numero 348.9963250 (via WhatsApp o chiamata) per concordare il ritiro del premio entro il 9 gennaio 2026.

RedInt