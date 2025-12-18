C.F.P.A. DI CASARGO, BILANCIO ‘VIRTUOSO’. E SILVERIJ SALUTA IN LACRIME

LECCO – Mercoledì sera a Lecco un consiglio provinciale che ha avuto il sapore del commiato e della celebrazione. Al termine del suo mandato, il presidente del CFPA di Casargo Silverij ha presentato un resoconto dettagliato degli anni di lavoro, segnati da “rigore amministrativo” e da una forte integrazione con il territorio.

Visibilmente emozionato, il n.1 del Cda uscente è scoppiato in lacrime mentre ringraziava Regione Lombardia e la Provincia di Lecco per il sostegno ricevuto, sottolineando anche il contributo del direttore dell’istituto Alan Vaninetti, ritenuto fondamentale per la buona riuscita dell’impegno collettivo.

Il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo è stato definito da più voci come un “fiore all’occhiello” della Valsassina. Nonostante le difficoltà economiche, l’istituto ha saputo affrontare le incertezze con una linea chiara: tagli mirati, rendicontazione mensile delle spese e una costante promozione di iniziative sociali e culturali.

Iniziative e risultati

– Campagne contro la violenza, la ludopatia e le dipendenze.

– Progetti culturali come L’arte non ha età e percorsi sulla legalità.

– Collaborazioni con realtà enogastronomiche di tutta Italia.

– Un dato che parla da sé: il 97% degli studenti formati al CFPA entra direttamente nel mondo del lavoro.

– Grazie a questo andamento virtuoso, per il prossimo anno le rette non subiranno alcun aumento.

Accanto a Silverij, anche il sindaco di Casargo e consigliere provinciale Antonio Pasquini ha sottolineato l’importanza di non politicizzare il CFPA, ma di tutelarlo come una “casa comune”. La presidente Hoffman ha guidato un consiglio predisposto al rinnovo e all’ascolto, con un’unica nota dolente: una sanzione stradale di 2.751 euro, confermata anche in ricorso.

La seduta si è chiusa con l’augurio di un sereno Natale e con l’approvazione dei restanti punti senza controversie. Il CFPA di Casargo si conferma così non solo come istituto di formazione, ma come presidio di comunità, capace di trasformare rigore economico e iniziative sociali in un modello virtuoso per la Valsassina e oltre.

