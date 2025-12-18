LECCO È ‘COMUNE MONTANO’, CALOLZIO NO. ROTA: “RISCHI DA LEGGE DI SETTORE”

Lecco diventa “comune montano”: opportunità e rischi

di una piccola ma significativa “rivoluzione” amministrativa

Dunque, la Legge 12 settembre 2025 n.131, “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, meglio conosciuta come “Legge sulla Montagna”, ha rielaborato la definizione di «comune montano» e, in base alla riclassificandone conseguente, ha fatto diventare tale Lecco mentre ne ha esclusi alcuni che prima lo erano, ad esempio Vercurago, Valgreghentino, Calolziocorte, Ello, Monte Marenzo.