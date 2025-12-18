PRIMALUNA, SEGNALAZIONE DI UN EDIFICIO “INCOMPIUTO DA VENT’ANNI”

PRIMALUNA – Riceviamo e pubblichiamo. Un lettore ci scrive per segnalare la presenza, nel centro di Primaluna, di un edificio incompleto e abbandonato da oltre vent’anni. La struttura, visibile e accessibile da chiunque, viene descritta come un “mostro edilizio” che da troppo tempo caratterizza il cuore del paese.

“È lì da vent’anni, incompleto e lasciato aperto. Non c’è recinzione, non c’è sicurezza. È accessibile a chiunque, anche ai ragazzi, e rappresenta un danno al decoro urbano”.

La segnalazione non contiene richieste specifiche, ma intende semplicemente portare all’attenzione della comunità la situazione di degrado che l’edificio rappresenta.

A conferma del malessere diffuso, fermandosi in un bar del paese è emerso che la presenza di questa struttura incompiuta “dà davvero fastidio” ai cittadini, che la percepiscono come un segno di abbandono e incuria nel cuore del centro abitato.