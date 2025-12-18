NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI MONTANI, UNCEM FA IL PUNTO

La Conferenza Unificata non esaminerà oggi, 18 dicembre, il primo provvedimento conseguente alla legge montagna 131/2025, ovvero il decreto per i parametri che consentono la riclassificazione dei Comuni montani. Le Regioni, molte dell’Appennino e alcune delle Alpi, hanno chiesto un supplemento di analisi. Così da evitare che, mentre viene fatta uscire Roma dai Comuni parzialmente montani della precedente classificazione, entrino Reggio Calabria, o Cuneo, o Biella e resti Varazze. Evitiamo ogni demagogia, semplificazione, privilegiamo invece complessità, analisi, inclusione.

Uncem lo ripete da tempo. Sulla classificazione dei Comuni montani occorre evitare ogni scontro, frammentazione, divisione …

