NATALE DEL BASKET A INTROBIO: QUANDO LA PALESTRA DIVENTA CASA

INTROBIO – Dai piccolissimi del Microbasket ai “grandi” del Basket&Relax, la palestra di viale della Vittoria si è trasformata in un piccolo mondo natalizio fatto di luci, colori, risate e… rimbalzi per la festa di fine anno dell’ASD Sport Valsassina.

Palloncini da scoppiare (con entusiasmo degno di una finale playoff), elastici da superare tra una sfida e l’altra, palloni giganti da far rimbalzare come se niente fosse. Energia pura, quella bella, che ti fa tornare bambino anche se hai le ginocchia che scricchiolano un po’.

E poi, come in ogni storia che si rispetti, un tuffo nel passato: un palla due fuochi gigantesco, di quelli che non finiscono mai, e un tiro alla fune indimenticabile, combattuto, sudato, riso fino alle lacrime. Basket? Sì. Ma soprattutto gioco, condivisione e spirito di squadra.

A un certo punto… le luci si spengono.

Silenzio. Occhi che si allargano.

L’atmosfera natalizia prende possesso della palestra e, non si sa bene da dove, spunta il LeoneNatale carico di doni, sorrisi e magia. Piccoli regali per tantissimi occhi lucidi e sorridenti, quelli che ti ricordano perché fai tutto questo.

E come ogni grande festa che si rispetti, non poteva mancare il rinfresco, reso possibile grazie alla collaborazione dei genitori (che “quando c’è da mangiare, non sbagliano mai”) e organizzato da una squadra fantastica di collaboratori e collaboratrici: Clara, Chiara, Renzo, Veronica, Cinzia, Bruna, Silvia, Sissi, Manuela, Sara. Per loro, un piccolo ricordo: due righe e una candela profumata, per portarsi a casa un pezzo di questa serata e ricordarla nel tempo.

Un pensiero speciale anche per Nonna Rosse, sempre presente in tribuna, fedele come solo chi ama davvero sa essere, pronta a guardare gli allenamenti e a tifare per i piccoli.

