CONSIGLIO PRIMALUNA: BORSE DI STUDIO AL MERITO A FRANCESCA E MATILDE

PRIMALUNA – Il consiglio comunale di Primaluna si è aperto con un gesto di fiducia e di orgoglio per la comunità: la consegna delle borse di studio a due giovani sorelle di Cortabbio, Francesca e Matilde Dellera, che lo scorso anno hanno concluso il loro percorso scolastico con risultati eccellenti. Francesca (unica presente ieri, nelle immagini) ha ottenuto il punteggio di 100/100 e oggi frequenta Economia e Marketing all’Università Bicocca di Milano. Matilde, con un brillante 100/100 con lode, ha intrapreso il corso di Professioni Sanitarie – Psicomotricità infantile presso l’Università Statale di Milano.

A entrambe è stata assegnata una borsa di studio di 300 euro, simbolo non solo di riconoscimento personale ma anche di investimento sul futuro della comunità. “È un atto di fiducia che ci sprona ad impegnarci sempre di più, non solo per noi stessi ma per tutti”, è stato sottolineato in apertura di seduta. La cerimonia ha assunto un valore che va oltre la semplice premiazione: un segnale di speranza e di responsabilità condivisa, dove il merito individuale diventa patrimonio collettivo.

Alla seduta risultavano assenti i consiglieri Viviani e Prandi, ma l’avvio del consiglio è stato comunque segnato da un momento di forte significato simbolico, che ha posto al centro i giovani e il loro impegno come risorsa per il futuro di Primaluna. Dopo l’apertura con la consegna delle borse di studio a Francesca e Matilde l’assemblea è proseguita con l’esame dei punti all’ordine del giorno.

La discussione si è svolta senza rimostranze né domande realmente insidiose. Il consigliere Walter Melesi ha prestato particolare attenzione al DUP, dimostrandosi meticoloso nella comparazione delle missioni anno per anno e soffermandosi sulla situazione dei colombari di Cortabbio, che come documentato dalle foto risultano in condizioni disastrate. Il sindaco ha inoltre segnalato una problematica che si verifica dietro al cimitero, dove vengono rubati i tubi di rame.

L’ultimo punto, l’interrogazione della minoranza volta a evidenziare le problematiche di attraversamento stradale sulla provinciale di Primaluna, è stato gestito in maniera più consona, comunque accettato e ascoltato. Sul fronte finanziario, l’avanzo di amministrazione ammonta a circa 544mila euro, buona parte dei quali vincolati. Sono stati messi a bilancio 40.000 euro per la sicurezza stradale. L’indebitamento del Comune è sceso a 2,07, ben al di sotto del limite di legge fissato a 10.

Melesi si è soffermato sui fondi vincolati, mentre Igor Fazzini ha posto una domanda ai colleghi della maggioranza sugli appalti affidati sempre alle stesse persone con ribassi minimi. Ha evidenziato come su appalti da 140.000 euro si registrino ribassi dello 0,01%, chiedendo se non fosse opportuno aprire a più fornitori. Turri ha chiarito che gli affidamenti diretti non prevedono sconti: l’applicativo comunale carica la richiesta e il fornitore può presentare una voce di ribasso, ma la procedura resta nei limiti di legge.

I punti vengono discussi e regolamentati con calma, senza tensioni particolari. L’unica reale impellenza emersa riguarda i colombari di Cortabbio, segnalati come necessità concreta e urgente da affrontare.

