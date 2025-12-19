CASSINA/ALTOPIANO, CRASH INTERNET: COMUNALI “OSPITI” OGGI A CREMENO

ALTOPIANO VALSASSINESE – Giornate difficili per Cassina e parte dell’Altopiano valsassinese, dove la connessione internet – e in diversi casi anche le linee telefoniche – continua a fare le bizze. Da ieri mattina, attorno alle 10.30, numerosi utenti, uffici pubblici e attività commerciali lamentano l’assenza totale di rete.

A Cassina Valsassina la situazione è particolarmente pesante: oggi i dipendenti comunali hanno dovuto trasferirsi temporaneamente al municipio di Cremeno, dove la rete funziona regolarmente, per poter portare avanti le pratiche quotidiane.

Le cause del blackout non sono ancora ufficiali, ma le ipotesi più attendibili parlano di una rottura dei cavi TIM durante i lavori di scavo in corso a Cremeno per la posa della fibra ottica. Non sarebbe il primo incidente di questo tipo: nelle scorse settimane, gli interventi hanno già causato danni a tubazioni del gas, cavi elettrici, condutture dell’acqua e linee telefoniche.

TIM, interpellata in merito, non fornisce tempi certi per il ripristino: l’intervento potrebbe risolversi tra oggi e lunedì, ma tutto resta incerto.

Molti residenti, e anche qualche amministratore che preferisce restare anonimo, puntano il dito contro la gestione dei lavori per la fibra: “Operai non italiani, formati in fretta e con la fretta di finire”, raccontano. Una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze del PNRR, che rischia però di trasformare un progetto di modernizzazione in un susseguirsi di disagi locali.

RedAlt