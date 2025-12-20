FESTA DI NATALE PER LE SCUOLE DI KARATE DI CASSINA E PASTURO

PASTURO – La Festa di Natale 2025 delle scuole di karate di Cassina Valsassina e Pasturo si è conclusa con grande partecipazione e un clima di entusiasmo che ha coinvolto allievi, famiglie e istruttori. L’evento, organizzato dall’ASD Samurai Valsassina, ha confermato ancora una volta il valore educativo e comunitario di questa tradizione, capace di unire la valle attorno allo sport e ai suoi valori più autentici.

Giochi, dimostrazioni tecniche e momenti conviviali hanno scandito un pomeriggio ricco di emozioni, durante il quale i giovani karateka hanno potuto mostrare i progressi compiuti nel corso dell’anno. La presenza attiva delle famiglie ha contribuito a creare un’atmosfera calorosa e partecipata, rendendo la festa un vero ritratto della Valsassina: una comunità che cresce insieme, sostenendo i propri ragazzi.

Con la chiusura dell’anno sportivo, le scuole di Cassina e Pasturo guardano ora al 2026 con rinnovato entusiasmo, pronte a proseguire un percorso che unisce disciplina, crescita personale e spirito di gruppo.