LANTERNE DI PACE ALL’ASILO DI TACENO: LA FESTA DEI BAMBINI DEL MONDO

TACENO – Una serata di luce, pace e condivisione quella vissuta venerdì a Taceno, dove una dozzina di piccoli alunni dell’asilo pubblico – la scuola materna più piccola della zona, ma con il cuore più grande nell’accogliere bambini da ogni parte del mondo – ha festeggiato il Natale.

Genitori, maestre e bambini si sono ritrovati insieme per una festa speciale, illuminata dalle lanterne costruite a mano in vista dell’arrivo di Babbo Natale. Tra emozione e sorrisi, la magica atmosfera è diventata anche un momento di incontro tra culture e tradizioni.

Dai genitori, in gran parte di origini straniere, è arrivato un forte messaggio di pace e inclusione: l’augurio che la comunità resti sempre aperta, curiosa e capace di unire chi proviene da mondi diversi sotto la stessa luce natalizia.

RedTac

