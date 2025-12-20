NATALE A BALLABIO: TRADIZIONI, FESTA E COMUNITÀ TRA EVENTI E CONDIVISIONE

BALLABIO – Il periodo natalizio a Ballabio si anima con numerose iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità, dai più piccoli agli adulti, all’insegna della tradizione, della condivisione e dello spirito di festa. Il primo grande appuntamento è sabato 20 dicembre, con la tradizionale Buseccata di Natale in compagnia, organizzata dal Gruppo Alpini di Ballabio. A partire dalle 19.30, presso la Baita – Chiesetta degli Alpini, sarà possibile ritrovarsi per una cena conviviale e uno scambio di auguri. Per chi desidera partecipare anche alla suggestiva fiaccolata, il ritrovo è fissato alle 18.30 alla Baita Segantini ai Piani Resinelli, da dove si scenderà insieme fino alla chiesetta …

> CONTINUA A LEGGERE su BALLABIO NEWS