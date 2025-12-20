PERLEDO: UN WEEKEND DI FESTA CON L’INAUGURAZIONE DELLO SVINCOLO DI RIVA DI GITTANA

PERLEDO – Perledo si anima con un weekend denso di eventi che uniscono futuro infrastrutturale e calore natalizio: dall’inaugurazione del nuovo svincolo di Riva di Gittana al pranzo per anziani, omaggi ai benemeriti, pesca di beneficenza, visita di Babbo Natale e i canti del Coro di Colico. Un cartellone che celebra passato, presente e comunità.?

Sabato 20 dicembre apre il bypass di Riva di Gittana, opera da 1,4 milioni di euro che migliora la sicurezza sull’immissione alla SP72, riqualifica la zona lacustre e crea nuovi parcheggi per l’estate. L’intervento include anche la sistemazione della spiaggia con chiosco in arrivo. Un passo strategico per viabilità e turismo in un’area trafficata.