CALCIO LECCO, VALENTE: “SERVE PAZIENZA, 37 PUNTI UN RECORD PER NOI”

LECCO – Una vittoria sudata ma preziosa per il Lecco, che supera 1-0 la Pergolettese nel match del Rigamonti-Ceppi e agguanta quota 37 punti in classifica. Mister Federico Valente, nella conferenza stampa post-partita, ha aperto con un’immagine vivida: “Faccio i complimenti ai ragazzi perché giocare su un campo così è molto difficile, penso che l’abbiate anche visto da fuori. Troppe occasioni sprecate ma serve pazienza, come quando si guarda il sacchetto dei pop corn, sai che scoppieranno e anche noi scoppieremo presto”.

I blucelesti hanno dominato, ma il campo scivoloso ha complicato tutto, specialmente per Bonaiti. “Certo anche io vorrei che facessimo due o tre gol per chiuderla prima e non restare in bilico fino alla fine – ha proseguito Valente -. Per noi oggi era importantissimo fare questi punti, ne abbiamo 37 punti ed è un record per il Lecco e sono contento di questo. Per ciò chapeau ai ragazzi e a chi è entrato in corsa”.

Spiegando le scelte tattiche, il tecnico ha chiarito l’assenza di Frigerio e l’impiego dei giovani nel finale: “Marco mi ha chiamato stamattina dicendo che aveva 39 di febbre, e avrebbe voluto essere a tutti i costi della gara. Ho inserito i giovani nel finale perché era il loro momento e avevo bisogno di freschezza. So come si allenano in settimana e non ho avuto il pensiero di paura o di ansia nell’inserirli”.