ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASSINA PERCORSO NATALIZIO “ASCOLTANDO GESÙ”

CASSINA VALSASSINA – Il progetto di religione “Ascoltando Gesù” della Scuola dell’Infanzia San Giovanni Evangelista di Cassina ha accompagnato i bambini in un percorso semplice e suggestivo alla scoperta della Natività. Attraverso racconti, immagini, canti e momenti di ascolto, i piccoli hanno vissuto l’attesa del Natale con stupore e meraviglia, guidati da parole capaci di accendere l’immaginazione: “Maria con Giuseppe un rifugio cercheranno e nel buio della notte una grotta troveranno. Una luce bianca e d’oro giù dal cielo scenderà. A Betlemme a mezzanotte il Bambino nascerà”.

La poesia, cuore del progetto, ha aiutato i bambini a immedesimarsi nel viaggio verso Betlemme, trasformando ogni incontro in un’occasione per riflettere sui valori dell’accoglienza, della gentilezza e della luce che il Natale porta con sé. Il percorso si inserisce nella tradizione educativa della scuola, da sempre attenta a proporre attività che uniscono spiritualità, creatività e condivisione, offrendo ai bambini un ambiente sereno in cui crescere e sentirsi parte di una comunità.

Anche quest’anno, grazie all’impegno delle insegnanti e alla partecipazione dei piccoli, il progetto ha saputo trasformare l’attesa del Natale in un’esperienza autentica e significativa, capace di lasciare un segno nel cuore di tutti.

G. P.